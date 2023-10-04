Трансгендер Чирилло утверждает, что всё ещё работает спикером теробороны ВСУ
Трансгендер Эштон-Чирилло: Я всё ещё продолжаю представлять тероборону Украины
Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло продолжает представлять украинскую тероборону, несмотря на сообщения о его отстранении. Об этом он сам сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.
"Я продолжаю в качестве представителя теробороны", — подтвердил трансгендер.
Снимок, опубликованный трансгендером Чирилло. Фото © X / sarahashtonlv
Он также опубликовал фото, подписав его так: "Выражение лица, когда вы получаете известие о том, что с вас сняты все обвинения". На нём он улыбается и говорит по телефону, сидя в худи с принтом, стилизованным под флаг Украины.
Ранее сообщалось, что официального представителя Сил теробороны ВСУ — американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Причиной якобы стало то, что заявления спикера в последние дни не были одобрены украинским командованием.
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