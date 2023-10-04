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3 октября, 21:50

Трансгендер Чирилло утверждает, что всё ещё работает спикером теробороны ВСУ

Трансгендер Эштон-Чирилло: Я всё ещё продолжаю представлять тероборону Украины

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло продолжает представлять украинскую тероборону, несмотря на сообщения о его отстранении. Об этом он сам сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.

"Я продолжаю в качестве представителя теробороны", — подтвердил трансгендер.

Снимок, опубликованный трансгендером Чирилло. Фото © X / sarahashtonlv

Снимок, опубликованный трансгендером Чирилло. Фото © X / sarahashtonlv

Он также опубликовал фото, подписав его так: "Выражение лица, когда вы получаете известие о том, что с вас сняты все обвинения". На нём он улыбается и говорит по телефону, сидя в худи с принтом, стилизованным под флаг Украины.

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Ранее сообщалось, что официального представителя Сил теробороны ВСУ — американского сержанта-трансгендера Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности. Причиной якобы стало то, что заявления спикера в последние дни не были одобрены украинским командованием.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sarahashtonlv

Анатолий Симоненко
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