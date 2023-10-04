Трансгендер Чирилло утверждает, что всё ещё работает спикером теробороны ВСУ

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло продолжает представлять украинскую тероборону, несмотря на сообщения о его отстранении. Об этом он сам сообщил в видео, опубликованном в соцсети X.

Он также опубликовал фото, подписав его так: "Выражение лица, когда вы получаете известие о том, что с вас сняты все обвинения". На нём он улыбается и говорит по телефону, сидя в худи с принтом, стилизованным под флаг Украины.