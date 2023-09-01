В США уже второй губернатор подписал указ о биологическом определении пола младенца
Губернатор Небраски подписал указ, определяющий пол человека при рождении
Губернатор Небраски в США Джим Пиллен подписал определяющий пол человека при рождении указ для защиты детей и спортсменок. Об этом сообщается на сайте правительства штата.
"Губернатор Пиллен является вторым губернатором США, подписавшим указ, провозглашающий биологическое определение мужчины и женщины", — говорится в сообщении.
Пиллен подчеркнул, что мужчинам не место в пространстве, которое предназначено только для женщин, добавив, что в его обязанности входит защита прав несовершеннолетних и женщин-спортсменок. В частности, он указал на необходимость обеспечить представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат.
В своём указе губернатор уточняет, что женщина — это человек, чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток. В то же время мужчина — это тот, чья репродуктивная система предназначена для оплодотворения женских яйцеклеток. Термин трансгендер в тексте документа не используется вовсе.
Кстати, ранее американский рок-музыкант Элис Купер назвал абсурдом современную гендерную идеологию на Западе. Исполнитель пояснил, что не относится к этому вопросу по-старомодному, а лишь логично рассуждает: если у тебя есть мужские гениталии, значит, ты мальчик, если женские, значит, ты девочка. Точку зрения рокера поддержал его коллега Карлос Сантана, однако уже вскоре поспешил извиниться за свои слова.
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