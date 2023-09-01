В США уже второй губернатор подписал указ о биологическом определении пола младенца

Губернатор Небраски в США Джим Пиллен подписал определяющий пол человека при рождении указ для защиты детей и спортсменок. Об этом сообщается на сайте правительства штата.

"Губернатор Пиллен является вторым губернатором США, подписавшим указ, провозглашающий биологическое определение мужчины и женщины", — говорится в сообщении.

Пиллен подчеркнул, что мужчинам не место в пространстве, которое предназначено только для женщин, добавив, что в его обязанности входит защита прав несовершеннолетних и женщин-спортсменок. В частности, он указал на необходимость обеспечить представителей одного пола отдельными помещениями для раздевалок и ванных комнат.

В своём указе губернатор уточняет, что женщина — это человек, чья биологическая репродуктивная система предназначена для производства яйцеклеток. В то же время мужчина — это тот, чья репродуктивная система предназначена для оплодотворения женских яйцеклеток. Термин трансгендер в тексте документа не используется вовсе.