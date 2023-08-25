"Мужчина — это мужчина": Карлос Сантана вслед за Купером попал в скандал из-за правды о трансгендерах

Американский рок-музыкант Карлос Сантана вслед за своим коллегой Элисом Купером попал в скандал из-за своих трансфобных высказываний. В ходе концерта в Нью-Джерси 76-летний музыкант заявил, что, оказывается, "женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина".

"Когда Бог создал нас с вами, ещё до того, как мы покинули утробу, известно было, кто ты и что ты. Позже, вырастая, видишь вокруг себя всякое-разное и начинаешь думать, что мог бы стать чем-то другим… Звучит привлекательно, но ты знаешь, что это неправильно", — пояснил артист.

Однако американские СМИ не оценили крамольные высказывания Сантаны и тут же назвали речь антитрансгендерной, а пользователи социальных сетей начали "отменять" музыканта, указывая, что тому "не так много осталось на этой земле, чтобы его мнение имело значение".

Впрочем, Сантана, по всей видимости, оказался не самым последовательным человеком и извинился в одной из социальных сетей перед всеми задетыми. Свои слова он назвал бестактными и утверждает, что "хочет чтить и уважать идеалы и убеждения всех людей независимо от того, являются ли они ЛГБТК или нет".