Вице-мэр Риги назвал пакистанцев обезьянами и призвал их выдворить

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс оказался в центре скандала после резкого комментария о пакистанцах, живущих в Латвии. Политик заявил о необходимости их выдворения, комментируя публикацию о возможном использовании мигрантов в рамках «гибридной войны» против страны.

«Спасибо за информацию. Передал в полицию. Эти обезьяны должны быть выдворены», — написал Ратниекс в соцсети X.

Поводом для такой резкой реакции стала публикация пользователя, который рассказал о деятельности местной мафии с участием мигрантов. Автор утверждал, что приезжих могут использовать в целях дестабилизации ситуации в стране.

При этом проблемы с интеграцией мигрантов и беженцев обсуждают и в других европейских государствах. Так, в Дании власти ряда коммун и полицейских округов заявили о росте случаев правого экстремизма среди украинской молодёжи. Не раз поступали жалобы на высказывания в адрес меньшинств, а также на татуировки и элементы одежды с запрещённой символикой.