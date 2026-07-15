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15 июля, 13:35

Вице-мэр Риги назвал пакистанцев обезьянами и призвал их выдворить

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс оказался в центре скандала после резкого комментария о пакистанцах, живущих в Латвии. Политик заявил о необходимости их выдворения, комментируя публикацию о возможном использовании мигрантов в рамках «гибридной войны» против страны.

«Спасибо за информацию. Передал в полицию. Эти обезьяны должны быть выдворены», — написал Ратниекс в соцсети X.

Поводом для такой резкой реакции стала публикация пользователя, который рассказал о деятельности местной мафии с участием мигрантов. Автор утверждал, что приезжих могут использовать в целях дестабилизации ситуации в стране.

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При этом проблемы с интеграцией мигрантов и беженцев обсуждают и в других европейских государствах. Так, в Дании власти ряда коммун и полицейских округов заявили о росте случаев правого экстремизма среди украинской молодёжи. Не раз поступали жалобы на высказывания в адрес меньшинств, а также на татуировки и элементы одежды с запрещённой символикой.

Вопросы размещения украинских беженцев стали причиной споров и в других странах Европы. В Финляндии обсуждают продление закона о выдворении некоторых категорий иностранцев до конца 2028 года, а в Ирландии власти начали пересматривать программу размещения украинцев в гостиницах, где многие из них проживали с 2022 года. Более того, там даже готовы заплатить беженцам, лишь бы они уже уехали.

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Николь Вербер
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