Парты вместо баррикад: 200 испанских учителей парализовали трассу в Мадриде в знак протеста

Около 200 учителей перекрыли автомагистраль в Мадриде, выставив посреди дороги школьные парты и стулья. Необычная акция протеста парализовала движение в утренний час пик, оставив сотни автомобилистов в пробке, сообщает El País.

Около 200 педагогов заблокировали автомагистраль в Мадриде из-за зарплат. Видео © Х / Ione Belarra

Преподаватели собрались 19 октября около 08:30 по местному времени в районе Мораталас. Участники демонстрации потребовали от властей защитить государственное образование, увеличить зарплаты и сократить количество учеников в классах. Спустя полчаса на место прибыли полицейские, которые приступили к освобождению проезжей части.

Выступление стало частью бессрочной забастовки работников государственных учебных заведений автономного сообщества Мадрид, начавшейся ещё 14 октября. Педагоги добиваются дополнительного финансирования школ и улучшения условий труда. Одна из участниц рассказала журналистам, что региональный министр образования отказывается вести переговоры с более чем 40 тысячами сотрудников, бастовавших на прошлой неделе.

«Мы не остановимся, пока власти не сядут за стол переговоров с нами, с семьями и со студентами», — сказала она.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых протестах в Испании из-за жилищного кризиса. В начале октября на улицы Мадрида вышли около 70 тысяч человек, недовольных стремительным подорожанием недвижимости и аренды. Поводом для новой волны возмущения стало выселение 87-летней пенсионерки, прожившей в одной квартире около 70 лет. Массовые выступления охватили десятки городов, а в Валенсии произошли столкновения с полицией. Ситуацию усугубляет то, что в 2025 году испанцы в среднем отдавали за съёмное жильё половину зарплаты.