Изоляторы в пяти городах Франции переполнены после беспорядков

Речь идёт о специальных помещениях при судах, где подозреваемые находятся под наблюдением полиции до начала слушаний. Именно эти учреждения столкнулись с переполнением на фоне большого числа задержаний после уличных столкновений. По словам главы ведомства, французская судебная система сейчас занимается делами более 900 участников акций, прошедших 17 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции к лишению свободы уже приговорили 149 участников массовых погромов. По данным на 20 октября, суды перешли на ускоренное рассмотрение уголовных дел, причём реальные сроки получают даже люди без прежних судимостей. В частности, троих молодых людей отправили за решётку на десять месяцев за ограбление магазина видеоигр, аналогичное наказание получил мужчина за кражу товаров из парфюмерной сети. Беспорядки начались 17 октября на фоне демонстраций против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. По оценке МВД, на улицы вышли 550 тысяч человек, тогда как организаторы насчитали около 800 тысяч. Протесты переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление торговых точек, в результате чего пострадали порядка трёх тысяч магазинов, а число задержанных достигло 2513 человек.