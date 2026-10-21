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Регион
Опубликовано 21 октября, 17:38

Французам говорят сидеть дома: В Париже комендантский час продлили из-за беспорядков

В Париже второй раз продлили комендантский час после массовых беспорядков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночные ограничения на передвижение в отдельных кварталах Парижа сохранятся ещё на сутки после масштабных погромов, охвативших французскую столицу 17 октября. Префектура полиции второй раз продлила действие комендантского часа, объяснив решение необходимостью защитить жителей и имущество от новых вспышек насилия.

Согласно распоряжению, находиться на определённых территориях города будет запрещено с 23:00 среды до 06:00 четверга по местному времени. Меры вновь затронут площадь Республики и часть торгового района Ле-Аль, где ранее произошли столкновения с правоохранителями и разграбление магазинов. Исключения предусмотрены для местных жителей, работающих граждан и сотрудников экстренных служб.

Одновременно власти сохранили запрет на массовые собрания, демонстрации и шествия в ряде центральных районов с 20:00 до 06:00. Решение принято в соответствии с указаниями премьер-министра Себастьена Лекорню и главы МВД Лорана Нуньеса.

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Ранее Life.ru рассказывал о подготовке французских властей к новой волне протестов 24 октября. Массовые выступления начались ещё в сентябре с недовольства школьников и студентов условиями обучения, а затем к ним присоединились граждане, возмущённые дороговизной жизни, ростом цен на топливо и проблемами в работе государственных служб. Кульминацией стали акции 17 октября, собравшие, по подсчётам МВД, около 550 тысяч человек, тогда как организаторы оценили число участников в 800 тысяч. Мирные демонстрации в ряде городов переросли в столкновения с полицией, поджоги автомобилей и разграбление торговых точек, а в Лиможе огонь уничтожил часть исторического здания мэрии. К 20 октября количество задержанных достигло 2513 человек, причём 149 фигурантов уже получили тюремные сроки, а от действий погромщиков пострадали около трёх тысяч магазинов.

Больше новостей о протестах, решениях европейских властей и политических событиях за рубежом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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