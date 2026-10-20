Во Франции усилят полицию перед новыми протестами 24 октября

Французские власти направят значительно больше полицейских на новые массовые протесты 24 октября, чтобы не допустить повторения беспорядков и погромов, охвативших страну неделей ранее. Об этом заявил премьер-министр Себастьен Лекорню во время правительственного часа в Национальном собрании.

По словам главы кабмина, министр внутренних дел Лоран Нуньес уже поручил префектурам подготовиться к субботним акциям. Полиция пересмотрит тактику работы после событий 17 октября, когда силовики, как признал премьер, действовали слишком статично и недостаточно оперативно реагировали на перемещения погромщиков.

Лекорню подчеркнул, что прошедшие беспорядки отличались беспрецедентным уровнем насилия и организованностью. По его оценке, отдельные радикальные группы заранее координировали свои действия, в том числе с помощью цифровых инструментов. Премьер обвинил ультралевые группировки в подготовке нападений и пообещал тщательно расследовать произошедшее.

Глава МВД Лоран Нуньес также заверил депутатов, что лично проконтролирует обеспечение безопасности 24 октября. По его словам, правоохранители намерены увеличить численность подразделений, повысить их мобильность и быстрее реагировать на действия агрессивных групп.

Новые меры принимаются после масштабных демонстраций 17 октября против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценке организаторов, на улицы вышли около 800 тысяч человек, тогда как МВД Франции насчитало 550 тысяч. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление торговых точек.

Ранее Life.ru сообщал, что число задержанных после массовых беспорядков во Франции достигло 2513 человек. Участники погромов громили магазины и нападали на государственные учреждения. В Лиможе подожгли историческое здание мэрии, где обрушилась башня-колокольня. На фоне беспорядков власти ввели локальные комендантские часы в Париже, Лилле, Ницце и Лионе. Премьер Лекорню также допустил введение чрезвычайного положения, если ситуация продолжит ухудшаться.