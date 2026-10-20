Во Франции почти 150 человек отправили в тюрьму после массовых погромов

Во Франции суды уже приговорили к лишению свободы 149 человек после массовых беспорядков, охвативших страну 17 октября. Приговоры выносят в ускоренном порядке, причём реальные сроки получают даже те, кто раньше не имел проблем с законом. Об этом заявил министр юстиции республики Жеральд Дарманен.

«Вот уже 48 часов мы занимаемся рассмотрением огромного количества дел после задержаний на всей территории страны. Судебные заседания проводятся в течение 48 часов», — рассказал глава Минюста.

По словам Дарманена, к настоящему моменту тюремные сроки получили уже 149 человек. В качестве примера он привёл дело трёх молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, которые ограбили магазин видеоигр Micromania. Каждого приговорили к десяти месяцам заключения, несмотря на отсутствие прежних приводов в полицию.

Аналогичное наказание назначили 28-летнему участнику беспорядков за ограбление магазина парфюмерии и косметики Sephora. Французские власти настаивают на жёсткой реакции судов, объясняя её необходимостью защитить предпринимателей и предотвратить новые погромы.

«Те, кто так поступает, предают Францию, подрывают имидж Франции. Они разрушают жизнь и экономическое благосостояние предпринимателей, имидж города, имидж страны», — заявил Дарманен.

Министр предупредил, что без решительных действий правоохранительных органов жители и владельцы пострадавших предприятий могут попытаться самостоятельно расправляться с нарушителями.

Массовые демонстрации прошли 17 октября в Париже и других городах Франции. Участники выступали против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Организаторы заявили о 800 тысячах протестующих, тогда как МВД оценило число участников в 550 тысяч. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление торговых точек. По информации французских властей, пострадали около трёх тысяч магазинов, а число задержанных превысило 2,5 тысячи.