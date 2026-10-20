Во Франции задержали 2513 человек на протестах

Во Франции с 17 октября задержали 2513 человек в ходе беспорядков. Власти также рассматривают возможность привлечения Национальной антитеррористической прокуратуры к расследованию поджога мэрии Лиможа, сообщил министр юстиции Жеральд Дарманен в эфире TF1.

По словам Дарманена, ещё 67 заключили под стражу в рамках уголовного производства. Кроме того, при пожаре в здании полностью обрушилась башня-колокольня. Он отметил, что решение об участии антитеррористической прокуратуры в расследовании могут принять в ближайшее время.

Власти объявили первые комендантские часы на ночь с понедельника на вторник в некоторых районах Парижа, Лилля, Ниццы и Лиона. В отдельных районах Парижа и Лиона также запретили проводить демонстрации. Правительство Франции также намерено создать чрезвычайный фонд для помощи муниципалитетам в восстановлении разрушенных общественных объектов.

Ранее Life.ru писал, что власти Парижа ввели комендантский час на площади Республики и нескольких улицах в районе Ле-Аль. Ограничения начнут действовать вечером 19 октября и продлятся до утра вторника. Согласно опубликованной информации, комендантский час установлен с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск). Он распространяется на всех граждан, находящихся на указанных территориях.