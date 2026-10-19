В центре Парижа ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

Власти Парижа ввели комендантский час на площади Республики и нескольких улицах в районе Ле-Аль после массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами и грабежами. Ограничения начнут действовать вечером 19 октября и продлятся до утра вторника. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на депутатов столичного городского совета.

Согласно опубликованной информации, комендантский час установлен с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени (с 23:00 до 07:00 мск). Он распространяется на всех граждан, находящихся на указанных территориях.

Под ограничения попала площадь Республики, расположенная на стыке III, X и XI округов французской столицы. Аналогичные меры вводятся на отдельных улицах квартала Ле-Аль в историческом центре Парижа.

Решение последовало за несколькими днями массовых протестов, которые переросли в столкновения с полицией и разграбление магазинов. Особенно напряжённая обстановка сложилась именно в районе площади Республики и квартале Ле-Аль, где происходили нападения на торговые точки.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню распорядился ввести локальные ограничения на передвижение в наиболее пострадавших от беспорядков районах страны. При этом власти отказались от идеи распространить комендантский час на весь Париж, ограничившись отдельными территориями.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о введении частичного комендантского часа в городах страны. Решение было принято после массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами, столкновениями с полицией и разграблением магазинов.