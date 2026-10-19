Лувр может терять около €350 тысяч в день из-за протестов в Париже

Знаменитый парижский Лувр оказался закрыт для посетителей из-за студенческих протестов, а его потенциальные потери от продажи билетов могут достигать почти 40 тысяч евро за час работы. По предварительным расчётам на основе прежних финансовых показателей музея, за день простоя он рискует недополучить около 350 тысяч евро.

В понедельник, 19 октября, участники демонстрации заблокировали входы в музей, не позволив ему открыться в обычное время. Акцию организовали учащиеся Школы Лувра и представители других студенческих объединений, выступающие в поддержку протестующих школьников и против действий полиции.

Представители администрации подтвердили, что из-за демонстрации музей не смог начать работу по расписанию. Протестующие перекрыли доступ через знаменитую стеклянную пирамиду и проход Ришельё.

Масштаб возможных финансовых потерь можно оценить по прежним показателям Лувра. Согласно официальному отчёту, в 2024 году музей посетили 8,7 миллиона человек. Из них 28% воспользовались бесплатным входом, а остальные приобретали билеты.

При годовой выручке от продажи билетов около 124,5 миллиона евро средний доход составлял примерно 341 тысячу евро за календарный день. Если условно распределить эту сумму на девять часов работы, получится около 38 тысяч евро в час. Таким образом, однодневное закрытие потенциально может обернуться для музея сотнями тысяч евро недополученной выручки.

Протесты во Франции продолжаются после масштабных выступлений, сопровождавшихся столкновениями с полицией и погромами в нескольких городах. Демонстрация у Лувра стала ещё одним эпизодом общенационального движения, затронувшего в том числе образовательные учреждения.

Ранее Life.ru сообщал, что студенты заблокировали входы в Лувр в поддержку школьных протестов. Участники акции выступили против условий обучения и действий полиции во время демонстраций. Из-за блокады крупнейший музей Франции не смог открыться по расписанию.