В городах Франции вводят комендантский час на фоне массовых погромов

Во Франции вводят частичный комендантский час на фоне массовых протестов и уличных беспорядков. Ограничения начнут действовать вечером 19 октября в центральных районах некоторых городов. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню в эфире телеканала TF1.

«Он будет частичным», — уточнил глава французского правительства, комментируя предстоящие ограничения.

Комендантский час затронет не всю территорию Франции, а отдельные районы, где обстановка остаётся напряжённой. Конкретный перечень городов и точное время действия ограничений пока не уточняются.

Решение принято после масштабных выступлений 17 октября, когда на улицы французских городов вышли около 550 тысяч человек. В демонстрациях участвовали старшеклассники, студенты, представители профсоюзов, ультралевые активисты и сторонники движения «жёлтых жилетов». Протестующие выражали недовольство ростом цен и снижением уровня жизни.

Акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и разграблением магазинов. Для разгона наиболее агрессивных участников правоохранители применяли слезоточивый газ, водомёты и шумовые гранаты. Число задержанных, по последним сообщениям, превысило две тысячи человек.

На фоне беспорядков глава МВД Франции Лоран Нуньес признал недостатки в организации работы полиции и предложил свою отставку. Однако президент Эмманюэль Макрон её не принял, потребовав принять меры для восстановления общественного порядка.

Ранее Life.ru сообщал, что Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб для оценки последствий массовых беспорядков. На совещании представители правительства планировали обсудить экономический ущерб от погромов, последствия для пострадавших предприятий и дальнейшие меры в отношении участников беспорядков.