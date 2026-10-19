Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 октября, 14:17

В городах Франции вводят комендантский час на фоне массовых погромов

Премьер Лекорню объявил о частичном комендантском часе в городах Франции

Обложка © ТАСС / MOHAMMED BADRA / EPA

Обложка © ТАСС / MOHAMMED BADRA / EPA

Во Франции вводят частичный комендантский час на фоне массовых протестов и уличных беспорядков. Ограничения начнут действовать вечером 19 октября в центральных районах некоторых городов. Об этом заявил премьер-министр страны Себастьян Лекорню в эфире телеканала TF1.

«Он будет частичным», — уточнил глава французского правительства, комментируя предстоящие ограничения.

Комендантский час затронет не всю территорию Франции, а отдельные районы, где обстановка остаётся напряжённой. Конкретный перечень городов и точное время действия ограничений пока не уточняются.

Решение принято после масштабных выступлений 17 октября, когда на улицы французских городов вышли около 550 тысяч человек. В демонстрациях участвовали старшеклассники, студенты, представители профсоюзов, ультралевые активисты и сторонники движения «жёлтых жилетов». Протестующие выражали недовольство ростом цен и снижением уровня жизни.

Акции сопровождались столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и разграблением магазинов. Для разгона наиболее агрессивных участников правоохранители применяли слезоточивый газ, водомёты и шумовые гранаты. Число задержанных, по последним сообщениям, превысило две тысячи человек.

На фоне беспорядков глава МВД Франции Лоран Нуньес признал недостатки в организации работы полиции и предложил свою отставку. Однако президент Эмманюэль Макрон её не принял, потребовав принять меры для восстановления общественного порядка.

«Повсюду русские»: Кандидат в президенты Франции высмеял объяснения беспорядков в стране
«Повсюду русские»: Кандидат в президенты Франции высмеял объяснения беспорядков в стране

Ранее Life.ru сообщал, что Лекорню созвал межведомственный кризисный штаб для оценки последствий массовых беспорядков. На совещании представители правительства планировали обсудить экономический ущерб от погромов, последствия для пострадавших предприятий и дальнейшие меры в отношении участников беспорядков.

Больше новостей о протестах в Европе и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Протесты в Европе
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar