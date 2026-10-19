Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял попытки связать массовые протесты и погромы во Франции с действиями России. В соцсети X политик саркастически отреагировал на утверждения о якобы российском вмешательстве в социальный кризис, охвативший страну.

«Погромы во Франции? Виноваты русские! Ну до чего же предсказуемо…» — написал Филиппо, комментируя очередные обвинения в адрес Москвы.

Политик напомнил, что Россию и раньше пытались связать с самыми разными событиями в Европе. В своём сообщении он перечислил ситуацию вокруг испанского анклава Сеута, антивоенные митинги, нашествие постельных клопов и протесты «жёлтых жилетов», завершив публикацию ироничным замечанием: «Повсюду русские!»

Поводом для реакции стало утверждение журналиста Матьё Жоливе о том, что Москва якобы пытается манипулировать социальным кризисом во Франции. Филиппо счёл подобное объяснение происходящего предсказуемым. Доказательств причастности России к организации нынешних погромов в приведённом утверждении не представлено.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных погромах во Франции. По предварительным оценкам французской Федерации торговли и дистрибуции, во время беспорядков 17 октября пострадали около 1,5 тысячи торговых предприятий. Ущерб оценивался в сотни миллионов евро.