Глава МВД Франции признал потерю контроля над беспорядками в стране

Французские власти не смогли удержать под контролем ситуацию во время массовых беспорядков, охвативших крупнейшие города страны. С таким признанием выступил министр внутренних дел Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Inter. По его словам, полиция оказалась не готова к масштабам протестов и последовавших за ними погромов.

Глава МВД объяснил, что численность сотрудников правоохранительных органов не соответствовала количеству вышедших на улицы людей. Из-за просчётов в подготовке силовики не сумели предотвратить массовые разрушения и разграбление магазинов.

«В некоторых крупных городах, где разграблены сотни магазинов, вы не можете смотреть в глаза предпринимателям и говорить, что мы не потеряли контроль», — признал Нуньес.

На фоне произошедшего министр предложил президенту Эмманюэлю Макрону свою отставку, взяв на себя ответственность за действия правоохранительных органов. Однако французский лидер отказался её принимать, объяснив решение необходимостью сохранить непрерывное руководство полицией в условиях кризиса.

Вместо отставки Макрон потребовал пересмотреть тактику противодействия погромщикам и разобраться в причинах провала предварительной подготовки. В Елисейском дворце признали недостатки в работе разведывательных служб и планировании полицейских операций.

Масштабные протесты прошли во Франции 17 октября на фоне недовольства ростом стоимости жизни и состоянием государственных услуг. По оценке МВД, на улицы вышли около 550 тысяч человек, тогда как профсоюз CGT сообщил почти о 800 тысячах участников. Часть демонстраций переросла в столкновения с полицией, погромы и поджоги.

По последним опубликованным данным, число задержанных после беспорядков превысило 2,4 тысячи человек. В нескольких городах пострадали государственные здания и сотни торговых предприятий.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном ущербе французской торговле после протестов. По предварительным оценкам отраслевого объединения, погромщики повредили около 1,5 тысячи магазинов, а финансовые потери бизнеса могут исчисляться сотнями миллионов евро.