Протестующие заблокировали входы в Лувр в Париже, не позволив знаменитому музею открыться по расписанию. Участники акции выступили в поддержку французских старшеклассников, которые уже несколько недель требуют изменений в системе образования. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на руководство музея и профсоюзы.

Студенты в Париже заблокировали входы в Лувр в поддержку школьных протестов. Видео © Х / Jean-Baptiste Semerdjian

Акция прошла в понедельник, 19 октября. По информации администрации Лувра, блокировку организовали студенты Школы Лувра, присоединившиеся к общенациональному движению учащихся. У здания появились листовки, авторы которых объявили о перекрытии доступа в крупнейший музей мира.

Демонстранты также выразили протест против действий полиции во время предыдущих выступлений школьников.

При этом Лувр уже ограничивал доступ посетителей на фоне массовых протестов 17 октября. Тогда попасть внутрь можно было только по билетам через галерею Каррузель и двор Наполеона. Нынешняя блокировка стала новым эпизодом протестов возле музея.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных выступлениях французских школьников. По оценке организаторов, 13 октября на демонстрации вышли до 480 тысяч человек, хотя власти приводили значительно меньшие цифры. Учащиеся требовали увеличить финансирование школ, решить проблему нехватки преподавателей и отремонтировать здания. Правительство пообещало направить в проблемные учебные заведения три тысячи дополнительных учителей, однако выступления продолжились.

Уже 17 октября в центре Парижа произошли столкновения между студентами и полицией. На площади Республики демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и бутылками, а силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось как минимум об одной пострадавшей женщине, которой помогли добровольцы-медики.

На фоне беспорядков глава МВД Франции Лоран Нуньес предложил свою отставку, однако президент Эмманюэль Макрон 19 октября отказался её принять. Министру поручили продолжить работу по восстановлению общественного порядка.