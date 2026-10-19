Награбленное пошло с молотка: Во Франции распродают вещи после массовых беспорядков

Во Франции на площадках интернет-торговли начали появляться объявления о продаже товаров, предположительно похищенных во время массовых беспорядков и разграбления магазинов. На подозрительные предложения обратили внимание представители платформы Vinted, которая уже приступила к их удалению. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По информации журналистов, объявления стали появляться в минувшие выходные, когда протесты против роста стоимости жизни в ряде французских городов переросли в погромы. Участники беспорядков разбивали витрины торговых точек и выносили товары.

В компании Vinted заявили, что начали проверять подозрительные публикации и усилили контроль за продажами. Особое внимание уделяется объявлениям, которые могут быть связаны с имуществом, похищенным во время уличных беспорядков.

При этом происхождение всех выставленных вещей пока не установлено. Компания удаляет предложения, вызывающие подозрения, однако сам факт размещения товара на платформе ещё не доказывает его незаконное происхождение.

На фоне массовых разграблений французские власти готовятся обсудить поддержку пострадавшего бизнеса. На вечер 19 октября назначена встреча министра по делам торговли и малого предпринимательства Сержа Папена с представителями магазинов, ресторанов, банков и страховых компаний.

Участники совещания намерены оценить последствия погромов и рассмотреть вопросы возмещения ущерба предпринимателям. Во время беспорядков пострадали многочисленные торговые точки, включая магазины одежды, электроники и других товаров.

Массовые демонстрации во Франции прошли в минувшие выходные. По оценкам организаторов, на улицы вышли около 800 тысяч человек, тогда как МВД страны насчитало 550 тысяч. Акции против повышения цен на топливо и снижения покупательной способности населения в некоторых городах сопровождались столкновениями с полицией и грабежами. Власти сообщили о задержании более двух тысяч человек.

Ранее Life.ru сообщал, что за один день беспорядков во Франции пострадали около 1,5 тысячи магазинов. По предварительным оценкам французской Федерации торговли и дистрибуции, ущерб от погромов составил сотни миллионов евро. Нападениям подверглись магазины в Париже и других крупных городах страны.