Массовые протесты во Франции превратились в своеобразный «революционный карнавал», в котором требования школьников и профсоюзов отходят на второй план из-за действий радикалов и мародёров. При этом для масштабных погромов достаточно всего нескольких тысяч организованных провокаторов. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал замдиректора Института Европы (ИЕ) РАН, заведующий отделом стран и регионов ИЕ РАН, руководитель Центра германских исследований ИЕ Владислав Белов.

Протестные демонстрации школьников и преподавателей начались мирно. От 500 до 800 тысяч — это те граждане Франции, которые выразили свой протест по самым разным причинам. У школьников — недофинансирование образования, нехватка преподавателей, неотремонтированные здания школ, и этот список можно продолжать. У профсоюзов свои требования: низкая зарплата, достаточно большое количество работников, которые получают «минималку», и так далее Владислав Белов замдиректора Института Европы (ИЕ) РАН, заведующий отделом стран и регионов ИЕ РАН, руководитель Центра германских исследований ИЕ

По словам Белова, изначально участники выступлений преследовали вполне конкретные цели. Школьники и преподаватели требовали увеличить финансирование образования, отремонтировать учебные заведения и решить проблему нехватки педагогов. Профсоюзы добивались повышения зарплат и улучшения условий труда. Однако мирные акции, как считает историк, перехватили небольшие группы радикалов, намеренно провоцирующих столкновения с полицией.

Эксперт объяснил, что такие участники стремятся добиться жёсткой реакции правоохранителей, чтобы кадры разгона протестующих попали в СМИ. Затем к беспорядкам присоединяются мародёры, которые пользуются хаосом для грабежей. Особенностью французских выступлений Белов назвал массовые поджоги автомобилей, превратившиеся, по его выражению, в своеобразный народный спорт. В качестве примера он привёл Марсель, где, по некоторым оценкам, около 30 тысяч человек могли участвовать в разграблении центра города. При этом историк полагает, что даже одного процента радикалов среди сотен тысяч демонстрантов достаточно, чтобы дестабилизировать обстановку.

Однако главную причину происходящего Белов видит в накопившихся экономических проблемах. По его мнению, правительство Эмманюэля Макрона не справляется с инфляцией, снижением конкурентоспособности предприятий, безработицей и оттоком инвестиций. Это, в свою очередь, осложняет наполнение бюджета и ограничивает возможности государства финансировать социальную сферу. Эксперт считает, что властям следовало бы пересмотреть расходы, в том числе сократить часть затрат на поддержку Украины в пользу французских школ и экономики.

Ситуацией уже пытаются воспользоваться политические соперники президента, включая Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона. По оценке историка, Макрон подходит к президентским выборам 2027 года с серьёзно ослабленными политическими позициями, а его партия рискует потерять влияние. При этом Белов обратил внимание на контраст между происходящими в стране беспорядками и появлением французского лидера на концерте певицы, где тот развлекался вместе с публикой.

Ещё одной проблемой эксперт назвал отсутствие полноценного диалога между властью и недовольными гражданами. В отличие от Германии, где молодёжные организации могут напрямую обсуждать свои требования с канцлером, французское руководство, по его мнению, вспоминает о переговорах с общественными группами слишком поздно. Поэтому даже подавление нынешних беспорядков не устранит причин дальнейшего недовольства.

«Франция сегодня — это отражение неэффективной исполнительной власти, которая, естественно, связана и с властью законодательной. Это полный провал политики Макрона и его правительства», — резюмировал Белов.

Массовые протесты во Франции начались с требований учащихся улучшить условия образования, однако постепенно к движению присоединились педагоги и профсоюзы. Как сообщал Life.ru 13 октября, в Нанте и Сен-Назере учителя вышли на демонстрации вместе со школьниками. Участники требовали увеличить финансирование учебных заведений и решить кадровые проблемы.