Франция на пороге чрезвычайного положения: Лекорню допустил жёсткие меры из-за погромов

Власти Франции рассматривают возможность введения чрезвычайного положения на фоне масштабных беспорядков, охвативших несколько городов страны. Премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что правительство готово прибегнуть к такой мере, если ситуация потребует дополнительных ограничений.

При этом глава правительства считает, что пока более подходящим способом восстановления порядка остаётся комендантский час.

«Это всё же серьёзный вопрос, в том числе в его реализации. Так что, если это необходимо, очевидно, мы смогли бы это сделать. На настоящий момент введение комендантского часа кажется мне более подходящим для сложившейся ситуации», — заявил Лекорню журналистам.

Заявление прозвучало после выходных 17–18 октября, когда протестные акции во французских городах сопровождались столкновениями с полицией, поджогами, разграблением магазинов и повреждением общественных зданий.

По данным правоохранительных органов, за время беспорядков были задержаны более 2,4 тысячи человек. Министр торговли Франции Серж Папен сообщил, что от погромов могли пострадать не менее трёх тысяч торговых предприятий.

Чтобы предотвратить новые столкновения, Лекорню распорядился организовать локальные ограничения передвижения. Речь идёт не о полном закрытии городов, а о комендантском часе в отдельных районах, где существует наибольшая угроза повторения беспорядков.

В Париже такие меры затронули площадь Республики и торговый квартал Ле-Аль. Ограничения на ночное передвижение также ввели в ряде других городов, включая Лилль и Ниццу.

Французское правительство также объявило о поддержке предпринимателей, пострадавших от погромов. Власти намерены предоставить помощь повреждённым торговым точкам и усилить присутствие полиции в проблемных районах.

Введение чрезвычайного положения пока остаётся возможным сценарием, а не принятым решением. Лекорню подчеркнул, что такой режим потребует более серьёзных мер, поэтому кабинет министров намерен сначала оценить эффективность локальных ограничений.