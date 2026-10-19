Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков

Правительство Италии направит 500 военнослужащих в Милан после массовых беспорядков и погромов, охвативших город в минувшие выходные. Соответствующий указ планируется утвердить на чрезвычайном заседании Совета министров во вторник, сообщает газета Il Messaggero.

Решение приняли на совещании представителей правоохранительных служб и МВД под руководством премьер-министра Джорджи Мелони. Военные должны усилить охрану правопорядка после масштабных уличных беспорядков. Необходимость дополнительных мер возникла на фоне погромов, грабежей и столкновений с полицией.

Серьёзные потери понёс торговый сектор Милана, прежде всего магазины, бары и рестораны в центре города. Участники беспорядков громили торговые точки, занимались мародёрством и грабежами. При этом часть убытков связана с вынужденным закрытием заведений, которые не могли продолжать работу во время уличных столкновений.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых погромах в центре Милана. Волна протестов против правительства Джорджи Мелони прокатилась по Италии 16 октября. Первоначально выступления носили студенческий характер, однако вскоре акции охватили и другие города. Об отдельных столкновениях сообщалось в Риме, Турине и Болонье. В последующие выходные протесты продолжились в центре Милана, где переросли в беспорядки и погромы. Участники антиправительственных выступлений объявили в социальных сетях о создании «Движения 17 октября» и пообещали проводить манифестации каждую субботу.