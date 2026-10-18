Массовые беспорядки в Италии обошлись стране примерно в 1,3 миллиона евро. Такую предварительную оценку представила ассоциация малого бизнеса Unimpresa после столкновений демонстрантов с полицией в Милане, Болонье, Турине и Бергамо.

Ущерб от массовых беспорядков в Италии оценили в 1,3 млн евро. Видео © X/RadioGenoа

По подсчётам исследовательского центра организации, общий ущерб составляет от 1,1 до 1,6 миллиона евро. Около трёх четвертей потерь пришлось на магазины, кафе и рестораны. Речь идёт не только о разбитых витринах и повреждённом имуществе, но и о выручке, которую предприниматели потеряли из-за вынужденного закрытия заведений.

Сильнее всего пострадал Милан, на который пришлось почти две трети общего ущерба. В городе потери оценили в 730 тысяч — 1 миллион евро. Из-за беспорядков около 850 предприятий в центре были вынуждены досрочно прекратить работу.

Ущерб торговым точкам Милана составил от 200 до 280 тысяч евро, ещё 380–480 тысяч предприниматели недополучили из-за остановки торговли. Кроме того, участники беспорядков повредили остановки, элементы городской инфраструктуры и общественные здания.

По данным итальянской полиции, в ходе беспорядков для установления личности задержали 197 человек. Из них 28 арестовали, включая 12 несовершеннолетних. Сообщается о 141 пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.

В Милане, где на улицы вышли около пяти тысяч человек, в полицию доставили 72 участников столкновений. По итогам проверок арестовали 17 человек. В Турине задержания сопровождались изъятием бутылок с зажигательной смесью, а в Болонье участники беспорядков повредили полицейские автомобили.