В Милане участники беспорядков разграбили и подожгли магазины у площади Дуомо
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В центре Милана массовые беспорядки обернулись разграблением магазинов и столкновениями с полицией в районе площади Дуомо. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, отмечая, что среди участников погромов было много молодых людей, в том числе несовершеннолетних.
Погром на миланской площади Дуомо. Видео © X / Channel8English
Беспорядки начались во время демонстрации против роста стоимости жизни и цен на топливо. Группы молодых людей в масках начали громить витрины торговых точек, используя мусорные контейнеры, стулья, камни и другие подручные предметы.
Нападениям подверглись магазины спортивных товаров, в том числе Decathlon, Nike и Foot Locker. В нескольких местах участники беспорядков устроили поджоги, а для сооружения импровизированных баррикад использовали уличную мебель и велосипеды.
Для восстановления порядка полиция задействовала дополнительные подразделения, водомёты и слезоточивый газ. Столкновения продолжались до вечера, вынудив часть туристов покинуть район центральной площади.
По уточнённым данным La Repubblica, в полицейские участки доставили 72 человека, из которых 17 были арестованы, а ещё 22 получили обвинения без заключения под стражу. Среди задержанных оказалось немало несовершеннолетних. Издание также сообщает о 104 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которым потребовалась медицинская помощь.
Ранее Life.ru сообщал о беспорядках в трёх итальянских городах на фоне протестов против роста стоимости жизни. В Милане во время акции 17 октября около 50 человек доставили в полицию, причём почти половина из них оказались несовершеннолетними. Столкновения охватили площадь Дуомо и прилегающие улицы: участники бросали в правоохранителей камни и петарды, громили магазины и устраивали поджоги. Для разгона толпы полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Волнения также произошли в Турине и Болонье, где пострадали десятки сотрудников правоохранительных органов.