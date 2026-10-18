В Милане участники беспорядков разграбили и подожгли магазины у площади Дуомо

В центре Милана массовые беспорядки обернулись разграблением магазинов и столкновениями с полицией в районе площади Дуомо. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica, отмечая, что среди участников погромов было много молодых людей, в том числе несовершеннолетних.

Погром на миланской площади Дуомо. Видео © X / Channel8English

Беспорядки начались во время демонстрации против роста стоимости жизни и цен на топливо. Группы молодых людей в масках начали громить витрины торговых точек, используя мусорные контейнеры, стулья, камни и другие подручные предметы.

Нападениям подверглись магазины спортивных товаров, в том числе Decathlon, Nike и Foot Locker. В нескольких местах участники беспорядков устроили поджоги, а для сооружения импровизированных баррикад использовали уличную мебель и велосипеды.

Для восстановления порядка полиция задействовала дополнительные подразделения, водомёты и слезоточивый газ. Столкновения продолжались до вечера, вынудив часть туристов покинуть район центральной площади.

По уточнённым данным La Repubblica, в полицейские участки доставили 72 человека, из которых 17 были арестованы, а ещё 22 получили обвинения без заключения под стражу. Среди задержанных оказалось немало несовершеннолетних. Издание также сообщает о 104 пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, которым потребовалась медицинская помощь.