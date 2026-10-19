«Уже граничат с хаосом»: Песков назвал беспорядки в Европе большим кризисом

Массовые беспорядки, охватившие европейские страны, уже граничат с хаосом и свидетельствуют о серьёзном кризисе. Так происходящее оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Трудно сказать, системный это кризис или нет. Но то, что это большой кризис, очевидно», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, особенно тяжёлая ситуация сложилась во Франции, где массовые выступления сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. Аналогичные события уже затронули Италию, а протестные акции начинаются и в других европейских государствах.

«Это беспорядки, которые уже граничат с хаосом. Мы видим происходящее в крупнейших городах Франции. Беспорядки перекинулись на Италию, начинаются и в других странах», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что кризисные проявления в Европе очевидны, однако происходящее остаётся внутренним делом соответствующих государств.

Ранее Life.ru сообщал о масштабных последствиях протестов во Франции. После выступлений 17 октября число задержанных превысило две тысячи человек, а травмы получили более 600 полицейских, жандармов и пожарных. При этом ущерб французскому бизнесу оценивается в сотни миллионов евро. По предварительным подсчётам, погромщики повредили около полутора тысяч торговых предприятий.

В Италии массовые выступления также обернулись многочисленными задержаниями. В Милане, Турине, Болонье и Бергамо в полицейские участки доставили 197 человек, из которых 28 арестовали. Среди задержанных оказались несовершеннолетние. В столкновениях пострадал 141 правоохранитель, а премьер-министр Джорджа Мелони призвала отличать мирные демонстрации от насильственных действий.