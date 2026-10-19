В Албании протестующие подожгли полицейского коктейлем Молотова

В Албании во время антиправительственных протестов сотрудника полиции охватило огнём после попадания коктейля Молотова. Мужчина пытался потушить горящую форму, а затем бросился в лужу прямо посреди улицы, сообщает Corriere della Sera.

Полицейский загорелся после попадания коктейля Молотова на протестах в Албании. Видео © Х /SprinterPress

На записи видно, как правоохранитель пытается избавиться от пламени, после чего падает в воду, чтобы остановить распространение огня. Информации о его состоянии пока нет.

Массовые беспорядки продолжаются в столице страны Тиране, где демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы. Участники акций забрасывают силовиков камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью, а те применяют слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Накануне толпа подожгла полицейский участок, при нападении на который, по данным главы ведомства Шкендера Хиты, пострадали десять сотрудников.

Причинами народного недовольства стали коррупция, безработица и проблемы в системе образования. Дополнительное возмущение вызвал проект строительства роскошного курорта на побережье при участии зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Противостояние с властями сопровождается нападениями на государственные учреждения и столкновениями на улицах.

Ранее Life.ru сообщал о 51 пострадавшем полицейском во время студенческих протестов в Албании. О последствиях столкновений рассказал министр внутренних дел страны Эрвин Демо. Часть раненых доставили в Военный госпиталь, а глава МВД осудил нападения на правоохранителей, подчеркнув недопустимость насилия во время массовых акций.

Массовые антиправительственные протесты в Албании начались 13 октября 2026 года. Первоначально студенты требовали улучшить условия обучения, снизить стоимость образования и решить проблему нехватки рабочих мест. Впоследствии демонстрации переросли в выступления против коррупции и правительства премьер-министра Рамы, от которого протестующие потребовали отставки. Акции охватили Тирану и другие города страны, сопровождаясь столкновениями с полицией, поджогами и повреждением административных зданий. Правоохранители применяли водомёты и слезоточивый газ, сообщалось о сотнях задержанных и пострадавших. Рама отказался уходить в отставку, заявив, что смена власти должна происходить через выборы.