Albanian Daily News: Протестующие ворвались в Минэкономики Албании в Тиране

Участники антиправительственных протестов ворвались в здание Министерства экономики Албании в Тиране вечером 15 октября. Об этом сообщает портал Albanian Daily News. К этому моменту демонстрации в городе продолжались более десяти часов.

По данным издания, протестующие начали выносить из служебных помещений вещи и оргтехнику, в том числе принтер. Кроме того, участники беспорядков разбили окна в здании Центральной избирательной комиссии. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Эди Рамы.

Столкновения в столице начались 13 октября во время студенческой акции у Министерства образования. На следующий день участники протестов попытались прорваться к резиденции главы правительства. Полиция остановила их, после чего демонстранты разделились на группы и направились к другим государственным учреждениям.

В ходе беспорядков повреждения получили здания парламента, Министерства юстиции, государственного архива и других ведомств. Лидер оппозиционной Демократической партии Албании Сали Бериша поддержал протесты.

До начала столкновений антиправительственные митинги в Тиране проходили более 130 дней подряд. Их участники выступали против проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье. Они требовали отменить поправки к закону об охраняемых природных территориях и добивались отставки премьера.

Ранее сообщалось, что во время протестов студентов и их сторонников в Тиране пострадал 51 сотрудник государственной полиции. Эти данные привёл министр внутренних дел Албании Эрвин Демо. Часть пострадавших поступила в Военный госпиталь. Демо осудил нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, право на протест не оправдывает насилие в отношении тех, кто обеспечивает общественный порядок. Министр также поблагодарил полицейских за выполнение служебных обязанностей во время столкновений.