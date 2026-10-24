Новые протесты начались во Франции — теперь под коммунистическими флагами

В центральной части Франции, в Клермон-Ферране, начались запланированные митинги. В Сети распространяются видео, снятые на улицах города. Толпы людей в масках появляются на кадрах. По словам, очевидцев среди них есть несовершеннолетние.

Новые протесты во Франции. Видео © Х / visegrad24

Видно дым, слышны крики, мелькают даже коммунистические флаги. Накануне профсоюзы подтвердили намерение провести акцию в Клермон-Ферране, несмотря на запрет собраний в центре города. Как писал Le Monde, организации Solidaires и Force ouvrière обратились в суд, чтобы оспорить ограничения.

Ранее Life.ru рассказывал, что на фоне новых протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов. В Париже из-за угрозы беспорядков закрыли Лувр и другие крупные музеи. Французы бастуют против высоких цен, падения уровня жизни, отсутствия внятной социальной политики, закрытия предприятий. На этом фоне Париж продолжает твердить о необходимости помогать Киеву. Протесты охватили не только Францию, но и другие страны ЕС, среди них Германия и Италия. Европейские власти обвинили в беспорядках Россию и ищут в митингах «русский след».