Меркель удивилась полупустым полкам супермаркета во время отдыха в Италии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время отдыха в Италии удивилась полупустому овощному отделу супермаркета и спросила сотрудников о причинах. Как пишет издание Il Mattino, ей объяснили, что поставки задерживаются из-за протестов дальнобойщиков против дорогого дизеля.

Меркель зашла в магазин сети Conad в городе Кава-де-Тиррени в провинции Салерно. Покупки она всё же сделала: среди выбранных продуктов издание называет макароны из Граньяно и моцареллу из буйволиного молока. Однако ей всё же никак не удавалось понять масштабы экономического кризиса.

Перебои затронули и острова Искья и Прочида в Неаполитанском заливе. Агентство ANSA также сообщало о нехватке продовольствия и топлива, которая поставила под угрозу работу паромов. По собранным агентством сведениям, остававшихся запасов горючего могло хватить на 48–72 часа.

Ранее Life.ru рассказывал, что забастовка грузоперевозчиков привела к перебоям с продуктами на Сицилии. В отдельных магазинах опустели полки с молочной продукцией, макаронами, овощами и фруктами. Перевозчики требовали помощи из-за роста расходов на топливо.