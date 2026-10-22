Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 19:45

Меркель удивилась полупустым полкам супермаркета во время отдыха в Италии

Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Ангела Меркель. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время отдыха в Италии удивилась полупустому овощному отделу супермаркета и спросила сотрудников о причинах. Как пишет издание Il Mattino, ей объяснили, что поставки задерживаются из-за протестов дальнобойщиков против дорогого дизеля.

Меркель зашла в магазин сети Conad в городе Кава-де-Тиррени в провинции Салерно. Покупки она всё же сделала: среди выбранных продуктов издание называет макароны из Граньяно и моцареллу из буйволиного молока. Однако ей всё же никак не удавалось понять масштабы экономического кризиса.

Перебои затронули и острова Искья и Прочида в Неаполитанском заливе. Агентство ANSA также сообщало о нехватке продовольствия и топлива, которая поставила под угрозу работу паромов. По собранным агентством сведениям, остававшихся запасов горючего могло хватить на 48–72 часа.

Прилетайте с полным баком: Протесты дальнобойщиков оставили аэропорты Италии без керосина
Прилетайте с полным баком: Протесты дальнобойщиков оставили аэропорты Италии без керосина

Ранее Life.ru рассказывал, что забастовка грузоперевозчиков привела к перебоям с продуктами на Сицилии. В отдельных магазинах опустели полки с молочной продукцией, макаронами, овощами и фруктами. Перевозчики требовали помощи из-за роста расходов на топливо.

Главные события международной политики, решения зарубежных правительств и протесты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • Протесты в Европе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar