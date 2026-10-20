Итальянская дольче вита закончилась у пустых прилавков: Сицилия осталась без продуктов

На итальянском острове Сицилия супермаркеты столкнулись с перебоями в поставках продуктов на фоне забастовки грузоперевозчиков. С прилавков отдельных магазинов исчезают молочные продукты, макароны, овощи и фрукты. Участники акции протеста требуют помощи властей из-за резкого роста расходов на топливо, сообщает La Sicilia.

Молочные продукты, макароны, овощи и фрукты исчезают из магазинов на Сицилии из-за забастовки дальнобойщиков. Видео © TikTok / viktoriia_sicilia

Протесты продолжаются шестой день. За это время нарушения поставок начали отражаться на ассортименте торговых сетей. В отдельных супермаркетах покупатели обнаружили практически пустые холодильники и продуктовые стеллажи.

Украинка, проживающая на Сицилии, опубликовала видеозапись из местного магазина. На кадрах видны опустевшие полки, где прежде продавались мясо, рыба и сыр.

Местные торговые организации называют ситуацию крайне тревожной. Предварительный ущерб от остановки грузоперевозок оценивается в 40–50 миллионов евро, или примерно 3,7–4,6 миллиарда рублей.

Причиной недовольства водителей стало подорожание дизельного топлива. Как ранее писала La Sicilia, стоимость горючего для перевозчиков достигла примерно 2,40 евро за литр. Представители отрасли утверждают, что при таких расходах многие компании вынуждены работать в убыток.

Организаторы забастовки объявили об остановке перевозок с 16 октября. Водители отказываются выводить грузовики на маршруты и перемещать полуприцепы в портах острова.

Особенно серьёзные последствия это может иметь для крупных торговых сетей, которые зависят от ежедневных поставок. Представители перевозчиков предупреждали, что большинство супермаркетов не располагает достаточными запасами для длительной работы без подвоза товаров.

В последние дни Европу охватила новая волна протестов, которая уже отражается на работе транспорта и бизнеса. Так, 20 октября Life.ru сообщил о последствиях массовых беспорядков во Франции: из-за погромов в Париже повреждены магазины, нарушена работа транспорта, а туристам приходится менять маршруты. В тот же день издание рассказало о риске распространения протестов ещё на 11 европейских стран. Проблема дорогого топлива, из-за которой бастуют перевозчики на Сицилии, уже приводила к аналогичным выступлениям в Италии. В марте 2022 года итальянские дальнобойщики объявили об остановке работы, поскольку стоимость горючего превысила два евро за литр, сделав многие перевозки убыточными. Нынешние перебои с продовольствием на Сицилии показывают, насколько быстро прекращение грузоперевозок может сказаться на снабжении магазинов.