Сожжённые велосипеды и разбитые витрины: Россияне рассказали об отдыхе на фоне погромов в Париже

Россияне, оказавшиеся в Париже во время массовых протестов, рассказали о разгромленных бутиках, сожжённых велосипедах и проблемах с транспортом. Из-за беспорядков туристам приходится менять маршруты и опасаться за собственную безопасность, сообщает РБК.

По словам одной из путешественниц, сильнее всего пострадал правый берег Сены, где сосредоточено множество магазинов, включая люксовые бутики. На улицах остались сгоревшие мусорные контейнеры и велосипеды, разбитые витрины и исписанные граффити здания. Последствия погромов стараются быстро устранять, однако обстановка в центре города, особенно по вечерам, остаётся напряжённой.

«Никто не понимает, как долго это будет продолжаться», — призналась туристка.

Она пояснила, что забастовка была запланирована на 17 октября, но беспорядки затянулись на несколько дней.

Директор по развитию парижского консьерж-сервиса Four Seasons Voyage Анастасия Рикеза также пожаловалась на серьёзные трудности с передвижением. По её словам, из-за протестов возникли перебои в работе метро, вызвать такси практически невозможно, а оставлять машину на улице небезопасно. У её деловых партнёров после ужина в ресторане разбили три автомобильных стекла, причинив ущерб примерно на 4,5 тысячи евро.

Проблемы затронули и туристические достопримечательности. Рикеза сообщила, что посетители не могли попасть в Лувр даже с заранее купленными билетами. 19 октября студенты заблокировали входы в знаменитый музей, сорвав его открытие по расписанию. На фоне беспорядков местные жители выходят убирать мусор и помогать владельцам пострадавших заведений.

По словам Рикезы, клиенты уже обеспокоены безопасностью поездок, поэтому им приходится предлагать альтернативные маршруты и при необходимости дополнительную охрану. Однако массовых отказов от путешествий пока нет. Как сообщили в АТОР, туроператор «Русский экспресс» не получал просьб об отмене поездок во Францию из-за протестов, хотя количество заявок на туры и размещение сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее Life.ru рассказывал, что 17 октября на улицы французских городов вышли сотни тысяч демонстрантов. К выступлениям школьников и студентов присоединились профсоюзы и сторонники движения «жёлтых жилетов». Участники требовали улучшения условий образования, повышения уровня жизни и решения проблем с государственными услугами. Уже на следующий день число задержанных в Париже и пригородах достигло 855 человек, а беспорядки охватили и другие крупные города.

К 20 октября общее количество задержанных по стране увеличилось до 2513 человек. Власти начали вводить локальные комендантские часы, в том числе на отдельных территориях Парижа, Лилля, Ниццы и Лиона. На фоне кризиса глава МВД Франции Лоран Нуньес попытался уйти в отставку, однако президент Эмманюэль Макрон отказался её принимать и поручил восстановить общественный порядок.