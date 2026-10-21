Прилетайте с полным баком: Протесты дальнобойщиков оставили аэропорты Италии без керосина

Массовые протесты дальнобойщиков в Италии привели к перебоям с поставками авиационного топлива сразу в нескольких аэропортах страны. Пилотов просят заправлять самолёты заранее, чтобы не остаться без керосина перед обратным рейсом, сообщает Corriere della Sera.

Ограничения ввели воздушные гавани Неаполя, Салерно, Бари, Бриндизи и Палермо. Аэропорты выпустили специальные авиационные уведомления NOTAM, предупредив перевозчиков о нехватке топлива Jet A1.

В Неаполе экипажам рекомендуют по возможности брать дополнительный запас керосина ещё в аэропорту вылета. В Салерно ситуация сложнее: авиакомпаниям предлагают рассчитывать топливо так, чтобы его хватило и на обратный рейс без дозаправки. В Бари, Бриндизи и Палермо поставщики также ввели ограничения на отпуск горючего.

Ещё в двух аэропортах — Реджо-ди-Калабрия и Кротоне — запасы авиатоплива полностью закончились. По данным итальянской службы управления воздушным движением ENAV, ограничения там будут действовать как минимум до 23 октября.

О перебоях уже предупредил международный лоукостер Wizz Air. Авиакомпания признала, что нехватка керосина создаёт операционные ограничения и может повлиять на рейсы в Италию и обратно. Перевозчик ищет альтернативные варианты заправки и при необходимости готов корректировать полётные операции.

Причиной топливного кризиса стали массовые выступления итальянских грузоперевозчиков против дорогого дизеля. Протестующие перекрывают автомобильные дороги и транспортные развязки, из-за чего нарушилась доставка не только авиационного топлива, но и продуктов питания.

Ранее Life.ru сообщал, что забастовка дальнобойщиков спровоцировала продовольственный дефицит в Неаполе и соседних городах итальянской области Кампания. Из супермаркетов начали исчезать молоко, яйца, мука, макароны, сыры и другие товары первой необходимости. Местные жители сравнивают происходящее с пандемией коронавируса и жалуются, что даже тогда продовольствие было доступнее.

А до этого из-за протестов перевозчиков опустели прилавки магазинов на Сицилии. Предварительный ущерб от остановки грузоперевозок оценили в 40–50 миллионов евро. Стоимость дизеля для водителей достигла примерно €2,40 за литр, из-за чего многие транспортные компании оказались на грани рентабельности.

При этом итальянские аэропорты уже сталкивались с дефицитом авиационного топлива в апреле 2026 года. Тогда ограничения на заправку ввели в Милане, Венеции, Тревизо и Болонье на фоне энергетического кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке. В отдельных аэропортах самолётам разрешали получать не более двух тысяч литров керосина — такого количества недостаточно даже для часового полёта среднемагистрального лайнера.