На юге Италии из-за протестов перевозчиков опустели полки супермаркетов

В итальянской области Кампания из-за протестов автоперевозчиков возникли серьёзные перебои с поставками продовольствия. В супермаркетах Неаполя и соседних городов пустеют полки с продуктами первой необходимости. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Покупатели не могут найти муку, молоко, сахар и макароны. В некоторых торговых точках также закончились яйца, колбасные изделия, сыры, томатные соусы и консервированные помидоры. На опубликованных изданием фотографиях видны опустевшие холодильники и прилавки с овощами и фруктами.

Жительница Неаполя Клаудия рассказала журналистам, что привычный поход за покупками превратился в безрезультатные поиски еды. В одном из супермаркетов ей удалось обнаружить лишь шоколад, конфеты и несколько упаковок печенья.

«Кажется, что мы на войне», — поделилась впечатлениями женщина.

Другие жители сравнивают ситуацию с периодом пандемии коронавируса. Однако, по их словам, даже тогда в магазинах можно было купить продукты. Сейчас некоторые покупатели называют происходящее апокалипсисом и опасаются дальнейшего ухудшения ситуации.

Причиной перебоев стали массовые выступления итальянских дальнобойщиков против подорожания дизельного топлива. Участники акций перекрывают дороги и транспортные развязки, затрудняя доставку товаров.

Ранее Life.ru сообщал о продовольственном дефиците на Сицилии. Там представители торговых организаций оценили предварительный ущерб от остановки грузоперевозок в 40–50 миллионов евро. По сведениям местных СМИ, стоимость дизельного топлива для перевозчиков достигала примерно 2,40 евро за литр, что делало работу многих компаний убыточной.

Недовольство ростом стоимости жизни затронуло и север страны. Life.ru рассказывал о массовых беспорядках в Милане, где участники протестов громили витрины и вступали в столкновения с полицейскими. После двух дней волнений в отделения полиции доставили более 200 человек, большинство из которых оказались несовершеннолетними.