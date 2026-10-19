Милан захлестнули погромы: В полицию доставили более 200 человек, большинство — подростки

Более 200 человек доставили в полицию после массовых беспорядков в центре Милана. Около 80% из них оказались несовершеннолетними. Столкновения продолжались два дня, а в воскресенье, 18 октября, протестующие вновь устроили погромы возле знаменитой площади Дуомо, сообщает Rai News 24.

В Милане в полицию доставили более 200 человек после новых беспорядков. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yangjz_

По данным итальянских СМИ, в центре города собрались до двух тысяч человек, преимущественно молодых людей в чёрной одежде и капюшонах. Участники беспорядков разбивали витрины магазинов, громили рестораны, переворачивали уличную мебель и поджигали мусорные контейнеры. Некоторые забрасывали полицейских камнями и стульями.

Для разгона толпы правоохранители применили водомёты и слезоточивый газ. Из-за происходящего Миланский собор закрыли для туристов раньше обычного, а прилегающую торговую галерею Виктора Эммануила II оцепили. К вечеру ситуацию удалось взять под контроль.

Беспорядки вспыхнули на фоне выступлений против роста стоимости жизни, дорогого топлива и снижения покупательной способности населения. При этом, как отмечает ANSA, часть участников погромов договаривалась о встречах через социальные сети и действовала небольшими группами, разбегаясь при появлении полиции.

На фоне произошедшего премьер-министр Италии Джорджа Мелони созвала совещание по вопросам общественной безопасности. Мэр Милана Джузеппе Сала осудил нападения на магазины и признал, что масштаб угрозы мог быть недооценён.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых выступлениях итальянских школьников, начавшихся 16 октября. Учащиеся требовали увеличить финансирование образования и улучшить условия в учебных заведениях. Одним из главных лозунгов стало требование направлять деньги школам, а не на военные нужды. В Турине преподаватели даже выстраивались между демонстрантами и полицией, пытаясь предотвратить столкновения.

Уже 17 октября протесты охватили несколько крупных городов Италии. По итогам первого дня беспорядков по всей стране в полицейские участки доставили 197 человек, 28 из которых арестовали. Среди арестованных было 12 несовершеннолетних. Также сообщалось о 141 пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.