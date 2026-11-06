Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон предложил постепенно вывести страну из НАТО и отказаться от увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Соответствующие положения вошли в предвыборную программу левой партии «Неподчинившаяся Франция», сообщает Politico.

Документ предусматривает два этапа выхода из Североатлантического альянса. Сначала Париж должен отказаться от участия в объединённом военном командовании НАТО, а затем последовательно прекратить членство в организации.

«Немедленно выйти из объединённого командования НАТО, а затем поэтапно — из самой организации. Отказаться от требуемой Соединёнными Штатами дани в размере 5% ВВП, предназначенных для оборонных расходов», — говорится в предвыборной программе партии.

При этом Меланшон не предлагает полностью отказываться от европейских оборонных обязательств. Согласно программе, Франция продолжит оказывать помощь другим государствам Евросоюза в рамках действующих договоров.

В вопросе украинского конфликта партия делает ставку на дипломатическое урегулирование. В отличие от программы правого «Национального объединения», документ Меланшона не предусматривает прямого прекращения поддержки Киева. При этом политик выступает за мирное соглашение с коллективными гарантиями безопасности для участников конфликта и европейских стран.

Предвыборная программа также предусматривает усиление государственного контроля над оборонной промышленностью. В частности, партия предлагает национализировать некоторые крупные предприятия, включая ArianeGroup, и развивать собственные технологии связи, разведки и военной логистики, чтобы снизить зависимость Франции от американских поставщиков.

Президентские выборы во Франции должны пройти весной 2027 года. Первый тур назначен на 18 апреля, а возможный второй — на 2 мая. На них определится преемник Эмманюэля Макрона, который не может баллотироваться на третий срок подряд.