Лидер парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала жалким завершение президентства Эмманюэля Макрона после беспрецедентного провала проекта бюджета страны на 2027 год. Политик обратила внимание, что за документ не проголосовал ни один депутат Национального собрания, включая представителей президентского лагеря.

По словам Ле Пен, глава государства установил своеобразный антирекорд, поскольку даже его политические союзники не захотели поддержать бюджетные предложения.

«Эмманюэль Макрон, похоже, побил все возможные рекорды — в том числе и по отклонению бюджета: за него не проголосовал ни один человек, даже его собственные депутаты. Всё это говорит о том, что закат его правления выглядит, прямо скажем, довольно жалко», — заявила Ле Пен журналистам.

Поводом для жёсткой критики стало голосование в Национальном собрании Франции 4 ноября. Депутаты единогласно отвергли первую часть законопроекта о государственном бюджете на 2027 год, посвящённую доходам казны.

Против документа проголосовали 458 парламентариев. Ни одного голоса в его поддержку не поступило. Таким образом, первая часть бюджета была отклонена, что автоматически привело к прекращению рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Причиной столь необычного единодушия стали многочисленные поправки, внесённые в ходе парламентских дебатов. В результате текст существенно изменился и перестал устраивать практически все политические силы, включая сторонников правительства.

Французские депутаты спорили о налоговой политике, способах сокращения бюджетного дефицита и распределении государственных расходов. Правительству Себастьена Лекорню не удалось добиться поддержки ни у оппозиции, ни у представителей президентского большинства.

Теперь первоначальный правительственный вариант бюджета будет рассматривать Сенат. Окончательный отказ от бюджета на 2027 год пока не состоялся: законодательная процедура продолжается, а власти Франции будут искать способ согласовать финансовый документ до конца года.

Ранее Life.ru сообщал, что Национальное собрание Франции отклонило проект бюджета на 2027 год. Против доходной части документа проголосовали 458 депутатов, включая представителей президентского лагеря. Из-за этого рассмотрение законопроекта в первом чтении было прекращено. Теперь первоначальный вариант правительства поступит на рассмотрение Сената.