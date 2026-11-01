Марин Ле Пен поставила под сомнение последовательность Евросоюза в защите демократии на фоне конфликта вокруг Конституционного трибунала Польши. В публикации в соцсети X французский политик обвинила Брюссель в отсутствии должной реакции на происходящее.

По её мнению, блокирование государственного учреждения силовиками напоминает попытку силового установления контроля. События в Варшаве она назвала поводом для серьёзной тревоги. Ле Пен заявила, что нельзя выступать в защиту верховенства права и одновременно оставлять без внимания действия, которые, по её оценке, угрожают конституционному равновесию страны — участницы ЕС.

Политик также выразила обеспокоенность повторением подобных силовых действий внутри объединения. Она считает, что происходящее вызывает вопросы к отношению европейских институтов к собственным принципам.

При этом Еврокомиссия сообщила, что следит за развитием ситуации. Её представитель заявил о необходимости обеспечить работу трибунала в соответствии с польской Конституцией и практикой Суда ЕС. Таким образом, утверждение об отсутствии реакции Брюсселя отражает позицию Ле Пен.

Конфликт вокруг руководства трибунала обострился 30 октября. Как сообщал Life.ru, министр юстиции Вальдемар Журек потребовал отстранить Богдана Свенчковского и лишить его иммунитета. Возле здания собрались протестующие, полиция усилила охрану. На официальной странице учреждения происходящее назвали попыткой государственного переворота — это оценка участников конфликта.