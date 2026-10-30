Конституционный трибунал Польши заявил о попытке госпереворота

Конституционный трибунал Польши обвинил участников конфликта вокруг суда в попытке государственного переворота. Заявление появилось на официальной странице учреждения в соцсети X. Обострение ситуации связано с противостоянием вокруг руководства и состава Конституционного трибунала.

У здания суда собрались протестующие. Они требуют допустить внутрь председателя учреждения Богдана Свенчковского, которому, по сообщениям, не дают пройти в здание. Кроме того, представители трибунала заявили о незаконном захвате страницы его официального сайта.

Протест у здания суда в Польше. Видео © X / Paweł Rybicki

«Все лица, участвующие в настоящих действиях, совершают преступление — государственный переворот», — говорится в сообщении аккаунта суда.

В это время президент Польши Кароль Навроцкий летел в Сенегал. Узнав о происходящем, он распорядился изменить маршрут самолёта и вернуться в Варшаву.

В последние недели оппозиция проводит акции у Конституционного трибунала. Поводом стало решение премьер-министра Дональда Туска назначить судьёй этого органа Марчина Берека, который ранее входил в состав его правительства.

30 октября министр юстиции Польши Вальдемар Журек обратился с ходатайством об отстранении Богдана Свенчковского от обязанностей исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала и лишении его иммунитета. Для охраны здания суда полиция направила дополнительные силы.

Как ранее писал Life.ru, в Польше также разгорается политический скандал вокруг президента Кароля Навроцкого. Представители правящей коалиции намерены поднять вопрос о его отстранении от должности на фоне обвинений в предполагаемых связях с криминальным миром и причастности к организации проституции.