В Польше суд запретил обвинять Леха Качиньского в катастрофе под Смоленском

Польский суд запретил активисту Збигневу Комосе публично обвинять бывшего президента страны Леха Качиньского в авиакатастрофе под Смоленском, унёсшей жизни 96 человек. Кроме того, мужчину обязали извиниться перед братом погибшего политика, лидером партии «Право и справедливость» Ярославом Качиньским. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Поводом для разбирательства стали венки, которые Комоса регулярно возлагал к памятнику жертвам Смоленской катастрофы в Варшаве. На траурных лентах активист обвинял погибшего президента в том, что тот якобы приказал пилотам посадить самолёт в условиях плохой видимости. Подобные акции неоднократно приводили к конфликтам с Ярославом Качиньским и его сторонниками.

Суд первой инстанции запретил Комосе распространять утверждения о причастности Леха Качиньского к трагедии, в том числе о его предполагаемом влиянии на решение экипажа совершить посадку. Активиста также обязали перечислить 30 тысяч злотых (около 7,5 тысячи долларов) благотворительной организации, поддерживающей хоспис, и публично извиниться перед братом погибшего президента в течение трёх дней после вступления решения в законную силу.

Сам Комоса с вердиктом не согласился и уже пообещал подать апелляцию. Он назвал решение суда попыткой ограничить общественную дискуссию. Таким образом, постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, 10 апреля 2010 года польский правительственный Ту-154М разбился при заходе на посадку под Смоленском в условиях густого тумана. Погибли все 96 человек на борту, включая президента Леха Качиньского и его супругу Марию. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катынь. Польская правительственная комиссия в 2011 году среди причин катастрофы назвала ошибки экипажа.