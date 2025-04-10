Пьяный генерал и берёза: Как за 15 лет менялись версии крушения Ту-154 с президентом и 88 чиновниками Польши

10 апреля 2010 года в Смоленской области произошла авиакатастрофа, главным героем которой стал борт №1 Республики Польша. Трагедия унесла жизни 96 человек, в числе которых оказались польский президент Лех Качиньский и его супруга Мария. Что стало причиной одного из самых известных авиакрушений в истории России, напоминает «Лента.ру».

На борту Ту-154 во время рокового рейса присутствовал главком польских ВВС Анджей Бласик, которому не терпелось скорее попасть на землю. Погода была плохая, поэтому пилоты хотели зайти на второй круг или использовать запасной аэродром в Москве для посадки, но военачальник был непреклонен и настаивал на посадке с первого захода.

В 698 метрах от взлётно-посадочной полосы президентский самолёт левым крылом задел берёзу, из-за чего треть крыла вырвало. Далее он перевернулся в воздухе и в таком положении упал на землю. Пожара при этом не было. На борту находилось 96 человек, 88 из которых были высокопоставленными чиновниками Польши. Никто не выжил.

Версия российских следователей гласит, что авиакатастрофа случилась из-за действий экипажа. Примечательно, что следы повреждений на теле Бласика свидетельствовали о том, что он стоял в кабине пилотов прямо позади их кресел (это категорически недопустимо). В его крови нашли 0,6 промилле — лёгкая степень опьянения.

Польша, разумеется, не могла принять такую трагедию, особенно на нашей земле. Выдвигались самые разные версии: от российской ракеты и неверных знаков диспетчера на вышке до подмены дел погибших и бомбы на борту самолёта. Со временем это стало целым политическим шоу для польских граждан.

Теперь польская позиция меняется в зависимости от того, кто находится у власти. Наверняка мы увидим ещё не одну версию того, как на самом деле развивались события в Смоленской области.