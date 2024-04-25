Взрыва на борту не было: Стали известны результаты экспертизы по катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским
Прокуратура Польши: Экспертизы не подтвердили взрыв на борту Ту-154 Качиньского
Место крушения Ту-154 с Лехом Качиньским. Обложка © ТАСС / Imago-Images
Экспертизы не подтвердили взрыв на борту разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщил официальный представитель польской Генпрокуратуры Пшемыслав Новак.
"Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв", — сказал он в разговоре с журналистами.
Сегодня, 25 апреля, представители Генпрокуратуры провели встречу с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты различных экспертиз.
Напомним, самолёт Леха Качиньского упал 10 апреля 2010 года при попытке совершить посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил. Изначально польские власти заявляли, что падению самолёта предшествовал взрыв, однако эту версию опровергли эксперты. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедию повлекло за собой принятое лётчиками под давлением летевших чиновников решение не уходить на запасной аэродром. Впоследствии комитет опубликовал расшифровку переговоров с экипажем.