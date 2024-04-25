Взрыва на борту не было: Стали известны результаты экспертизы по катастрофе Ту-154 с Лехом Качиньским

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту разбившегося в 2010 году под Смоленском самолёта Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщил официальный представитель польской Генпрокуратуры Пшемыслав Новак.

"Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв", — сказал он в разговоре с журналистами.