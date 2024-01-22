Польша официально отказалась от иска против РФ по авиакатастрофе под Смоленском
Обломки самолёта президента Польши Леха Качиньского под Смоленском. Обложка © ТАСС / Максим Шеметов
Власти Польши отказались от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики со ссылкой на главу ведомства Радослава Сикорского. Ранее он уже анонсировал это решение.
"Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского внешнеполитического ведомства.
Речь идёт о договоре, который подписали тогдашние глава МИД Польши Збигнев Рау и председатель подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антоний Мацеревич, а также адвокат Бен Эммерсон, представляющий Emmerson Consulting International Ltd. По соглашению последний должен был подготовить иск в ЕСПЧ почти на 250 тысяч долларов. Предполагалось привлечь Россию к ответственности за то, что она якобы нарушила права человека в связи с авиакатастрофой.
Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польские власти изначально называли причиной крушения самолёта взрыв, но экспертизы это не подтвердили. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. 15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что РФ не виновата в крушении Ту-154, а Минобороны Польши обвинило комиссию по расследованию авиакатастрофы во лжи.