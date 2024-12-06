Брат Леха Качиньского пойдёт под суд за кражу венка жертвам катастрофы под Смоленском

Польский сейм отобрал депутатский иммунитет у лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Политику вменяется кража траурного венка, положенного к памятнику его брата Леха Качиньскому, а также его обвиняют в избиении.

Всё произошло 10 апреля в годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибла делегация из Польши. Ярослав Качиньский приехал к памятнику, чтобы почтить память брата и остальных погибших при крушении лайнера. Однако у постамента подозреваемый обнаружил венок, который ему не понравился своей надписью, гласящей: «Жертвам Леха Качиньского». Политик взял и убрал его.

Автором надписи был общественный активист Збигнев Комос. Он возмутился такому кощунству и пожаловался в полицию. В заявлении мужчина также указал, что Качиньский его побил за венок. Сейчас политику грозит уголовная ответственность, поэтому с него был снят депутатский иммунитет. При этом голоса в сейме распределились следующим образом: 241 — за, 206 — против.