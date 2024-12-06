Брат Леха Качиньского пойдёт под суд за кражу венка жертвам катастрофы под Смоленском
В Польше лишили депутатского иммунитета лидера оппозиции Ярослава Качиньского
Польский сейм отобрал депутатский иммунитет у лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Политику вменяется кража траурного венка, положенного к памятнику его брата Леха Качиньскому, а также его обвиняют в избиении.
Всё произошло 10 апреля в годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибла делегация из Польши. Ярослав Качиньский приехал к памятнику, чтобы почтить память брата и остальных погибших при крушении лайнера. Однако у постамента подозреваемый обнаружил венок, который ему не понравился своей надписью, гласящей: «Жертвам Леха Качиньского». Политик взял и убрал его.
Автором надписи был общественный активист Збигнев Комос. Он возмутился такому кощунству и пожаловался в полицию. В заявлении мужчина также указал, что Качиньский его побил за венок. Сейчас политику грозит уголовная ответственность, поэтому с него был снят депутатский иммунитет. При этом голоса в сейме распределились следующим образом: 241 — за, 206 — против.
Напомним, самолёт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польские власти сначала назвали причиной крушения самолёта взрыв, но экспертизы это не подтвердили. По данным Межгосударственного авиационного комитета СНГ, трагедия произошла из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром, принятого под давлением находившихся на борту чиновников. В январе этого года Польша официально отказалась от иска против РФ по авиакатастрофе под Смоленском.
ТАСС / МГ