Туск призвал поляков не спорить о крушении президентского борта под Смоленском
Польский премьер-министр Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael
Жителям Польши пора прекратить спор о причинах крушения президентского борта Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года. С таким призывом к народу республики обратился премьер-министр Дональд Туск на личной странице в соцсети.
«Память о Смоленской катастрофе и её жертвах больше не должна разделять нас. Восстановление единства и взаимоуважения возможно и необходимо, хотя все ещё очень трудно», — написал политик.
В Польше сохраняется глубокий раскол в обществе относительно причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качиньский. Брат погибшего, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (ПиС), продолжает настаивать на версии умышленного теракта. В 2016 году он инициировал повторное расследование инцидента.
Официальная позиция нынешнего правительства, сформированного коалицией во главе с Дональдом Туском, опирается на выводы правительственной комиссии 2011 года, признавшей причиной катастрофы человеческий фактор и ошибки экипажа. В декабре 2023 года власти приняли решение о прекращении повторного расследования, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции.
Напомним, на протяжении долгого времени основной версией авиакатастрофы была — о прогремевших на борту взрывах. А ряд экспертов утверждал, что берёза, которую самолёт зацепил крылом, не повлекла первичного разрушения левой части. Через шесть лет польская прокуратура и вовсе отказалась от версии со взрывами.