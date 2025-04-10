Туск призвал поляков не спорить о крушении президентского борта под Смоленском

Жителям Польши пора прекратить спор о причинах крушения президентского борта Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года. С таким призывом к народу республики обратился премьер-министр Дональд Туск на личной странице в соцсети.

«Память о Смоленской катастрофе и её жертвах больше не должна разделять нас. Восстановление единства и взаимоуважения возможно и необходимо, хотя все ещё очень трудно», — написал политик.

В Польше сохраняется глубокий раскол в обществе относительно причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качиньский. Брат погибшего, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (ПиС), продолжает настаивать на версии умышленного теракта. В 2016 году он инициировал повторное расследование инцидента.