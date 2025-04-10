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10 апреля, 13:16

Туск призвал поляков не спорить о крушении президентского борта под Смоленском

Польский премьер-министр Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Польский премьер-министр Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / brewczynskinatanael

Жителям Польши пора прекратить спор о причинах крушения президентского борта Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года. С таким призывом к народу республики обратился премьер-министр Дональд Туск на личной странице в соцсети.

«Память о Смоленской катастрофе и её жертвах больше не должна разделять нас. Восстановление единства и взаимоуважения возможно и необходимо, хотя все ещё очень трудно»,написал политик.

В Польше сохраняется глубокий раскол в обществе относительно причин авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Лех Качиньский. Брат погибшего, Ярослав Качиньский, лидер партии «Право и справедливость» (ПиС), продолжает настаивать на версии умышленного теракта. В 2016 году он инициировал повторное расследование инцидента.

Официальная позиция нынешнего правительства, сформированного коалицией во главе с Дональдом Туском, опирается на выводы правительственной комиссии 2011 года, признавшей причиной катастрофы человеческий фактор и ошибки экипажа. В декабре 2023 года власти приняли решение о прекращении повторного расследования, что вызвало резкую критику со стороны оппозиции.

Пьяный генерал и берёза: Как за 15 лет менялись версии крушения Ту-154 с президентом и 88 чиновниками Польши
Пьяный генерал и берёза: Как за 15 лет менялись версии крушения Ту-154 с президентом и 88 чиновниками Польши

Напомним, на протяжении долгого времени основной версией авиакатастрофы была — о прогремевших на борту взрывах. А ряд экспертов утверждал, что берёза, которую самолёт зацепил крылом, не повлекла первичного разрушения левой части. Через шесть лет польская прокуратура и вовсе отказалась от версии со взрывами.

Юрий Лысенко
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