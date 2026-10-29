В Польше готовят отстранение президента Навроцкого из-за скандала с сутенёрством

В Польше разгорается политический скандал, который может поставить под угрозу президентство Кароля Навроцкого. Представители правящей коалиции намерены поднять вопрос о его отстранении от власти на фоне обвинений в предполагаемых связях с криминальным миром и причастности к организации проституции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного депутата польского Сейма.

Поводом для возможной процедуры стали новые обстоятельства скандала вокруг прошлого Навроцкого. Речь идёт о периоде, когда будущий президент работал охранником в гостинице Grand в курортном Сопоте. Ранее польские журналисты опубликовали расследование, авторы которого утверждали, что политик мог участвовать в организации предоставления сексуальных услуг постояльцам отеля.

«Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», — заявил собеседник агентства.

По словам парламентария, недовольство внутри правящей коалиции связано не только с историей вокруг гостиницы. Среди претензий к главе государства он также назвал сообщения о его участии в драках футбольных болельщиков и публичное употребление снюса. Депутат утверждает, что представители коалиции считают подобные скандалы несовместимыми с президентским статусом.

Сторонники инициативы рассчитывают заручиться поддержкой не только политических сил, связанных с премьер-министром Дональдом Туском, но и депутатов движения «Развитие плюс», которое возглавляет бывший глава правительства Матеуш Моравецкий. При этом лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, как ожидается, выступит в защиту президента.

Однако от политических заявлений до реального отстранения Навроцкого ещё далеко. Польское законодательство не предусматривает простой процедуры парламентского вотума недоверия президенту. Для привлечения главы государства к ответственности перед Государственным трибуналом необходимо официальное обращение, подписанное как минимум 140 членами Национального собрания.

Затем предложение должны поддержать не менее двух третей от установленного числа членов Национального собрания, объединяющего Сейм и Сенат. Если соответствующее решение будет принято, президент временно лишится возможности исполнять обязанности до рассмотрения дела Государственным трибуналом.

Сам Навроцкий отвергает обвинения в причастности к организации проституции. Он оспаривает в суде публикации польского портала Onet, журналисты которого собирали свидетельства о его деятельности в гостинице Grand.