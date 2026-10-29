В Польше готовят отстранение президента Навроцкого из-за скандала с сутенёрством
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В Польше разгорается политический скандал, который может поставить под угрозу президентство Кароля Навроцкого. Представители правящей коалиции намерены поднять вопрос о его отстранении от власти на фоне обвинений в предполагаемых связях с криминальным миром и причастности к организации проституции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванного депутата польского Сейма.
Поводом для возможной процедуры стали новые обстоятельства скандала вокруг прошлого Навроцкого. Речь идёт о периоде, когда будущий президент работал охранником в гостинице Grand в курортном Сопоте. Ранее польские журналисты опубликовали расследование, авторы которого утверждали, что политик мог участвовать в организации предоставления сексуальных услуг постояльцам отеля.
«Чаша терпения переполнена. Будет поставлен вопрос о запуске процедуры отстранения президента от занимаемой должности», — заявил собеседник агентства.
По словам парламентария, недовольство внутри правящей коалиции связано не только с историей вокруг гостиницы. Среди претензий к главе государства он также назвал сообщения о его участии в драках футбольных болельщиков и публичное употребление снюса. Депутат утверждает, что представители коалиции считают подобные скандалы несовместимыми с президентским статусом.
Сторонники инициативы рассчитывают заручиться поддержкой не только политических сил, связанных с премьер-министром Дональдом Туском, но и депутатов движения «Развитие плюс», которое возглавляет бывший глава правительства Матеуш Моравецкий. При этом лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, как ожидается, выступит в защиту президента.
Однако от политических заявлений до реального отстранения Навроцкого ещё далеко. Польское законодательство не предусматривает простой процедуры парламентского вотума недоверия президенту. Для привлечения главы государства к ответственности перед Государственным трибуналом необходимо официальное обращение, подписанное как минимум 140 членами Национального собрания.
Затем предложение должны поддержать не менее двух третей от установленного числа членов Национального собрания, объединяющего Сейм и Сенат. Если соответствующее решение будет принято, президент временно лишится возможности исполнять обязанности до рассмотрения дела Государственным трибуналом.
Сам Навроцкий отвергает обвинения в причастности к организации проституции. Он оспаривает в суде публикации польского портала Onet, журналисты которого собирали свидетельства о его деятельности в гостинице Grand.
Ранее Life.ru сообщал, что Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в распространении тревожных заявлений о российской угрозе со ссылкой на предполагаемый доклад ЦРУ. Польский президент утверждал, что разговоры о приближающемся конфликте поставили Варшаву в неловкое положение перед союзниками, поскольку зарубежные политики начали интересоваться содержанием документа, которого президентская канцелярия, по её словам, не получала. Навроцкий заподозрил главу правительства в попытке использовать страх перед войной ради политических рейтингов, тогда как представители кабинета Туска настаивали, что информация американской разведки действительно передавалась польскому руководству.