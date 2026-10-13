«Несуществующий доклад ЦРУ»: Президент Польши обвинил Туска в выдумке о российской угрозе

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в распространении информации о несуществующем докладе ЦРУ, посвящённом угрозам якобы со стороны России. По словам главы государства, заявления руководителя правительства навредили международной репутации Варшавы. Об этом он рассказал в интервью Rzeczpospolita.

Навроцкий заявил, что зарубежные политики до сих пор интересуются подробностями предполагаемого документа американской разведки. По его мнению, публичные предупреждения Туска создали у союзников впечатление, будто польское руководство располагает дополнительными сведениями о приближающемся конфликте.

«Обратите внимание, что высказывания премьер-министра вызвали сильную реакцию не только в Польше, но и в Европе. Это поставило нас в очень сложное положение перед союзниками», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что знаком с оценками Североатлантического альянса и поддерживает контакты с иностранными лидерами. При этом, по его словам, он не видит признаков резкого изменения уровня российской угрозы, которые оправдывали бы подобные заявления.

Спор вокруг документа ЦРУ начался после того, как Туск объявил о получении разведывательной информации от главы американского ведомства Джона Рэтклиффа. Премьер утверждал, что Польша и другие европейские страны должны подготовиться к различным сценариям развития событий.

Однако президентская канцелярия сообщила, что никакого письменного доклада американской разведки не получала. Впоследствии выяснилось, что речь шла об информации, переданной польским чиновникам устно. Представители правительства при этом настаивали, что сведения от американской стороны были доведены до президента.

Навроцкий считает, что Туск использует опасения перед войной в политических целях, рассчитывая повысить поддержку правительства. Президент назвал такую практику запугиванием населения ради рейтингов.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональда Туска назвали персоной нон грата в Белом доме. С таким утверждением выступил евродепутат Адам Белан. По его словам, из-за осложнившихся отношений польского премьера с администрацией США основную роль в переговорах Варшавы и Вашингтона приходится брать на себя Каролю Навроцкому.