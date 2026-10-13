В Польше задержали второго мужчину из-за призывов убить премьера Туска

Польские полицейские задержали ещё одного мужчину по подозрению в публичных призывах убить премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных политиков. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка. За последние несколько дней это уже второе подобное задержание.

Новым фигурантом дела стал 46-летний житель города Оборники в Великопольском воеводстве. По данным следствия, мужчина размещал в интернете сообщения с призывами к убийству представителей польской власти.

Среди предполагаемых целей были не только Туск, но и маршал Сейма Влодзимеж Чажастый. Прокуратура также вменяет задержанному оскорбления в адрес журналистки TVP Info, вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша, бывшего президента Леха Валенсы и депутата Кшиштофа Пашика.

Мужчине уже предъявили обвинения. Как сообщила глава районной прокуратуры Оборников Катажина Силль-Шульчиньская, его должны допросить в статусе подозреваемого.

Всего двумя днями ранее польские власти объявили о задержании примерно 60-летнего мужчины в Нижнесилезском воеводстве. Его подозревают в подготовке нападения на премьер-министра и главу Минобороны Владислава Косиняка-Камыша.

Информация о предполагаемом покушении поступила в Службу охраны государства. После этого польские силовики провели экстренное совещание с участием полиции и Агентства внутренней безопасности. Подозреваемого задержали, расследованием занимается прокуратура Варшавы.

По сведениям польских СМИ, правоохранители также изучают связи первого задержанного с радикальными группами и его активность в интернете. О доказанной связи между двумя уголовными делами не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал о первом задержании по делу об угрозах Туску и министру обороны Польши. Тогда правоохранители получили сообщение о возможном нападении на политиков. По сведениям польских СМИ, отправитель располагал информацией об адресах проживания чиновников и их ближайших планах, что стало причиной срочного вмешательства спецслужб.