Страх ради рейтингов: Навроцкий обвинил политиков в запугивании поляков войной
Навроцкий заявил, что польские политики пугают граждан войной ради рейтингов
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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что некоторые политики используют страх перед войной для повышения собственных рейтингов. Об этом он сообщил в интервью газете Rzeczpospolita.
«Мне немного жаль безответственных политиков, которые пугают поляков войной по чисто политическим причинам, ради рейтингов», — сказал глава государства.
По его оценке, такие заявления служат интересам тех, кто их делает. При этом сам Навроцкий продолжает считать Россию угрозой: его критика касается использования этой темы во внутренней политической борьбе.
В сентябре Дональд Туск заявил об ожидании эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. Премьер сообщил, что Варшава намерена сохранять повышенную готовность и координировать действия с союзниками, одновременно выразив надежду, что наихудший сценарий не реализуется.
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