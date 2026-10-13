Страх ради рейтингов: Навроцкий обвинил политиков в запугивании поляков войной

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что некоторые политики используют страх перед войной для повышения собственных рейтингов. Об этом он сообщил в интервью газете Rzeczpospolita.

«Мне немного жаль безответственных политиков, которые пугают поляков войной по чисто политическим причинам, ради рейтингов», — сказал глава государства.

По его оценке, такие заявления служат интересам тех, кто их делает. При этом сам Навроцкий продолжает считать Россию угрозой: его критика касается использования этой темы во внутренней политической борьбе.

В сентябре Дональд Туск заявил об ожидании эскалации конфликта с Россией после инцидентов с беспилотниками возле польско-украинской границы. Премьер сообщил, что Варшава намерена сохранять повышенную готовность и координировать действия с союзниками, одновременно выразив надежду, что наихудший сценарий не реализуется.