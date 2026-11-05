Парламент Франции отклонил проект бюджета на 2027 год
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Национальное собрание Франции не поддержало проект государственного бюджета на 2027 год. Нижняя палата парламента отклонила документ при рассмотрении в первом чтении. Об этом сообщили в официальном аккаунте законодательного органа в соцсети X.
«Национальное собрание отклонило первую часть законопроекта о финансах на 2027 год и, как следствие, весь текст в первом чтении», — указали в сообщении.
Против проекта проголосовали 458 депутатов. Парламентарии из разных политических фракций не смогли договориться по основным положениям бюджета, в том числе по мерам сокращения государственных расходов.
Ранее Life.ru писал, что французские студенческие организации собираются расширить протестную кампанию после осенних каникул. 5 ноября они намерены присоединиться к общенациональной забастовке. В ответ на проблемы в сфере образования правительство предложило направить 4 млрд евро на обновление учебных заведений и открыть 15 тыс. дополнительных мест в вузах.
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