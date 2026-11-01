Число задержаний во время субботних манифестаций во Франции и последовавшей ночи выросло до 779. Обновлённые данные МВД республики приводит BFMTV.

Сводка охватывает акции 31 октября по всей стране и события в Париже в ночь на Хэллоуин. Ранее радиостанция ici сообщала о 565 задержанных — новый показатель выше на 214.

Общенациональные выступления против роста стоимости жизни прошли третью субботу подряд. На улицы вышли представители профсоюзов, сторонники «жёлтых жилетов», студенты и школьники.

Участники молодёжных движений также выражали недовольство состоянием образования. Именно с требований улучшить условия в школах началась протестная волна в пригородах Парижа в сентябре.

Позднее к выступлениям присоединились недовольные повышением цен, а демонстрации распространились на другие регионы. Самая массовая общенациональная акция прошла 17 октября: по оценке МВД, она собрала около 550 тысяч человек.

Во время протестов французские правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водомёты.

По оценке французского МВД, 31 октября на демонстрации вышли около 320 тысяч человек, включая 70 тысяч в Париже. Как сообщал Life.ru, организаторы насчитали почти 500 тысяч участников по стране и около 200 тысяч в столице. Власти фиксируют снижение численности выступлений: неделей ранее она составляла 410 тысяч человек. При преимущественно мирном характере шествий в нескольких городах произошли столкновения с полицией.