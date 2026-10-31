Посольство РФ призвало россиян избегать протестов во Франции 31 октября

Посольство России во Франции призвало россиян соблюдать осторожность из-за массовых протестов, запланированных на субботу, 31 октября. Демонстрации ожидаются в Париже и других городах страны. Соответствующее предупреждение дипломатическое представительство опубликовало в своём Telegram-канале.

«Призываем проявлять бдительность, соблюдать требования французских властей и избегать мест проведения демонстраций и массовых собраний», — говорится в обращении посольства.

Дипломаты также рекомендовали гражданам России следить за информацией о возможных ограничениях. Сообщения о перекрытии улиц, запретах на проведение собраний и других мерах безопасности следует проверять на официальных сайтах французских префектур и мэрий, а также в местных СМИ.

Предстоящие выступления станут продолжением масштабных протестов, охвативших Францию в октябре. Участники акций выступают против роста стоимости жизни и сокращения государственных расходов. К демонстрациям присоединились профсоюзы, студенческие движения и представители других общественных объединений.

По данным МВД Франции, в акциях 24 октября приняли участие около 410 тысяч человек. Профсоюз CGT оценил число демонстрантов значительно выше — примерно в 800 тысяч. Во время протестов в ряде городов произошли столкновения с полицией.

На фоне беспорядков французские власти усилили меры безопасности. Для охраны общественного порядка ранее привлекли до 70 тысяч полицейских и жандармов. Глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что во время новых демонстраций 31 октября задействуют в том числе подразделения специального назначения и бронетехнику.