«Жёлтые жилеты» анонсировали новые массовые протесты во Франции

Французское движение «жёлтых жилетов» объявило о новых общенациональных акциях протеста, которые планируется провести 31 октября. Участников призвали собраться возле здания Национального собрания в Париже и у мэрий других городов страны.

Очередной этап выступлений организаторы назвали «Актом III». На этот раз они предлагают отказаться от традиционных шествий в пользу сидячих протестов. Начало мероприятий запланировано на 14:00 по местному времени (16:00 мск).

Главным требованием движения стала защита гражданских свобод, включая право на проведение демонстраций. Координаторы недовольны ограничениями массовых мероприятий и действиями правоохранителей. Они также выступают против комендантского часа и требуют расследования случаев полицейского насилия.

Протестная волна началась во Франции в середине сентября, когда на улицы пригородов Парижа вышли школьники, потребовавшие улучшить условия обучения. Постепенно к ним присоединились граждане, недовольные ростом стоимости жизни. Выступления охватили и другие регионы страны.

Одной из крупнейших стала демонстрация 17 октября, собравшая, по данным французского МВД, около 550 тысяч участников. Во время беспорядков полиция применяла слезоточивый газ, водомёты и шумовые гранаты.

На фоне продолжающихся выступлений власти усилили меры безопасности. Новые протесты станут продолжением массовой мобилизации, участники которой требуют от правительства реакции на социальные проблемы и пересмотра ограничений на проведение митингов.

Ранее Life.ru сообщал о столкновениях демонстрантов с полицией после массового шествия в Париже 24 октября. По оценке городской префектуры, в акции участвовали 110 тысяч человек. Когда часть протестующих попыталась прорваться за пределы согласованного маршрута, правоохранители применили слезоточивый газ и водомёт. Участники беспорядков начали сооружать баррикады из ограждений и деревянных конструкций.